Недорогие смартфоны Nokia 3.2 и Nokia 4.2 с каплевидным вырезом

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания HMD Global представила недорогие смартфоны Nokia 3.2 и Nokia 4.2. Они выполнены в безрамочном дизайне с каплевидным вырезом.

Nokia 3.2 продвигается как модель, которая понравится любителям смотреть фильмы, сериалы и видеоролики. Он оснащен 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720x1520 пикселей) и работает два дня без подзарядки благодаря аккумулятору на 4000 мАч и оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 429, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Nokia 3.2 оснащен кнопкой Google Ассистент и поставляется с предустановленной Android 9 Pie.