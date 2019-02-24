Недорогие смартфоны Nokia 3.2 и Nokia 4.2 с каплевидным вырезом

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания HMD Global представила недорогие смартфоны Nokia 3.2 и Nokia 4.2. Они выполнены в безрамочном дизайне с каплевидным вырезом.
Nokia 3.2 продвигается как модель, которая понравится любителям смотреть фильмы, сериалы и видеоролики. Он оснащен 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720x1520 пикселей) и работает два дня без подзарядки благодаря аккумулятору на 4000 мАч и оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 429, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Nokia 3.2 оснащен кнопкой Google Ассистент и поставляется с предустановленной Android 9 Pie.
Nokia 3.2 появится в продаже во втором квартале, ориентировочная розничная цена 139 долларов.
Nokia 4.2 — это более продвинутый смартфон в классическом корпусе по доступной цене. В его арсенале — 5,71-дюймовый дисплей с разерешением HD+ (720x1520 пикселей), процессор Qualcomm Snapdragon 439, предустановленная Android 9 Pie, кнопка Google Ассистент и двойная камера 13 + 2 Мп, селфи-камера на 8 Мп, аккумулятор на 3000 мАч.
Nokia 4.2 появится в продаже во втором квартале по ориентировочной розничной цене 169 долларов за модель 2/16 ГБ и 199 долларов за модель 3/32 ГБ.