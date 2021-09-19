Недорогие смартфоны с флагманской камерой Google Pixel 5a и Pixel 4a сравнили по качеству фото и видео

Насчёт фотографии Фил предупредил сразу: они должны быть примерно одинаковые по качеству, поскольку на них стоит один и тот же сенсор. Хотя отличия всё равно есть. На первый взгляд снимки кажутся одинаковыми, но при более тщательном рассмотрении видны различия в цветопередаче (насыщенность/контрастность на портретных фото), детализации. В целом в режиме портрета обе камеры не очень хорошо обрезают объекты, замечает Фил. Это если говорить о фотографиях именно людей.

В режиме "Макро" разницы никакой между фотографиями нет. Хотя в целом для съёмки нужно смартфон держать на достаточно далёком от предмета расстоянии.

Вечерние и ночные фото получаются немного по-разному. Без ночного режима на 4а видно больше шумов, чем на 5а. А вот в ночном режиме всё выходит одинаково. Практически идентичные фото получаются, если снимать здания с подсветками.

Селфи-фотографии в сложных условиях (при недостатке света) отличаются только цветопередачей (на 4а более тёплый оттенок) или детализацией.

В целом Фил заключил, что эти смартфоны, несмотря на разницу в стоимости (4а - около 35 тысяч рублей, 5а - около 50 тысяч рублей), делают примерно одинаковые снимки и видео (больше видна разница между ними в видеороликах), по "начинке" у них тоже особой разницы нет. Поэтому если хочется сэкономить 15 тысяч, то из них лучше брать Pixel 4a 5G.