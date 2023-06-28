Недорогие смартфоны с хорошей камерой Tecno Camon 20 приехали в Россию по цене от 14 тысяч рублей

20:00, 28 июня 2023
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Недорогие смартфоны с хорошей камерой Tecno Camon 20 приехали в Россию по цене от 14 тысяч рублейЦена по промо-скидке
Tecno представил в России свою новейшую серию камерофонов под названием Camon 20. В линейке представлены четыре модели, каждая из которых обладает неплохой камерой и характеристиками.
- Camon 20 Premier 5G оснащен 50 МП сенсором RGBW Pro и трехосевой стабилизацией Sensor-Shift OIS для основной камеры, а также 108 МП ультраширокоугольным и макрообъективом. Он может похвастаться мощным процессором MediaTek Dimensity 8050 и объемом памяти в 512 ГБ, а также оперативной памятью 8 Гб (с расширением до 16 Гб). Рекомендованная розничная цена Camon 20 Premier 5G составляет 39 990 рублей, но до 17 июля он доступен по сниженной цене 33 990 рублей.
- Camon 20 Pro 5G выделяется 64-Мп основной камерой с RGBW-сенсором и оптической стабилизацией, а также 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем и тем же процессором, что и у модели постарше. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 29 990 рублей. В настоящее время он доступен по сниженной цене 23 990 рублей.
- И Camon 20 Pro, и Camon 20 предлагают пользователям 64-Мп объектив RGBW, 32-Мп фронтальную камеру со «встроенным искусственным интеллектом» и 256 ГБ основной памяти. Рекомендованные розничные цены на Camon 20 Pro и Camon 20 составляют 23 990 рублей и 17 990 рублей. До 17 июля оба смартфона также можно приобрести со скидкой по цене 17 990 рублей и 14 990 рублей соответственно.
Также для устройств заявлены аккумулятор емкостью 5000 мАч и быстрая зарядка мощностью 45 Вт (100% всего за час).