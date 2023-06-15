Недорогие смартфоны с хорошими камерами: Tecno представит в России Camon 20

Флагманская модель, Camon 20 Premier 5G, выделяется 50-Мп основной камерой с матричной стабилизацией Sensor-Shift OIS и 108-Мп широкоугольным и макрообъективом. Работает на процессоре Mediatek Dimensity 8050 и может похвастаться 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

MediaTek Dimensity 8050 – восьмиядерный процессор, созданный по 6-нанометровому техпроцессу, работает на частоте до 3 ГГц. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает достойное время автономной работы, а зарядное устройство мощностью 45 Вт заряжает устройство до 100% за 55 минут.

Заявлены также 512 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 16 ГБ).