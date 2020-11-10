Недорогие смартфоны с новым процессором MediaTek будут мощнее современных флагманов

Согласно информации источника, частота CPU и архитектура MT689X такие же, как у платформы Exynos 1080. Кроме того, известно, что SoC MediaTek получит графический процессор Mali G77.

При этом производительность смартфонов с новым процессором в AnTuTu составит более 600 000 баллов. А надо понимать, что максимальный в бенчмарке результат на сегодняшний день принадлежит ASUS ROG Phone 3 — 647 919 баллов. Можно ожидать, что устройства с новым MediaTek обойдут большинство актуальных флагманов. При этом они будут стоить около $300.