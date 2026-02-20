Недорогие смартфоны Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57 выйдут совсем скоро

В документах указаны версии с поддержкой двух SIM-карт. Подробные характеристики в базе не раскрываются.

По слухам, Galaxy A37 получит процессор Exynos 1480. Ожидается минимум 6 ГБ оперативной памяти. Камера, вероятно, будет основной на 50 Мп, а также появятся дополнительные модули для широкоугольной и макро- съемки. Аккумулятор может иметь ёмкость 5000 мА·ч с быстрой зарядкой 45 Вт.

Galaxy A57, по предварительной информации, будет более продвинутым. Ему приписывают новый процессор Exynos 1680, экран AMOLED 6,6 дюйма с частотой 120 Гц, такую же батарею на 5000 мА·ч и защиту от воды по стандарту IP67.

Обе модели, вероятно, будут работать на Android 16 с оболочкой One UI 8.5. Презентация может состояться уже в марте.