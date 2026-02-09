Недорогие тонкие смартфоны с 6500 и 7000 мАч: Oppo A6 4G и A6x 4G начали продавать в России

A6 получил батарею на 7000 мА·ч. Модель A6x 4G оснащена аккумулятором на 6500 мА·ч и также поддерживает обратную зарядку по кабелю. Oppo A6 поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Вт.

Обе модели оснащены большим 6,75-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц. Смартфоны работают на Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15 и процессоре Snapdragon 685.

Oppo A6 отличается более продвинутой камерой: основной модуль на 50 Мп и фронтальная камера на 8 Мп. Также у него усиленная защита корпуса по стандартам IP68/IP69. В модели есть стереодинамики и, в некоторых версиях, поддержка NFC.