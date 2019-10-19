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Недорогой бренд смартфонов Meizu решил вернуться в Россию
Скоро презентуют новые модели
Из-за финансовых трудностей в последние годы китайская Meizu медленно, но верно сокращала своё присутствие на зарубежных рынках. В том числе и в России. Однако на днях компания внезапно анонсировала презентацию новых смартфонов для россиян.
Как пишет издание Hi-Tech Mail.ru, ссылаясь на источники в китайской компании, официальным дистрибьютором Meizu в России станет ELKO. Первая презентация новых моделей состоится уже 31 октября в Москве.
Представить должны три смартфона — недорогие Meizu M10 и Note 9, а также аппарат среднего уровня Meizu 16 Xs. Последний имеет основную тройную камеру с одним из датчиков на 48 Мп, аккумулятор на 4000 мАч и процессор Snapdragon 675.
Отметим, что в мае СМИ сообщили об инвестициях муниципального фонда города Чжухай в Meizu. Возможно, эти деньги отчасти помогают компании восстановиться.
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