Недорогой флагман Honor 20 Pro показался на живых фото

На обеих фотографиях видно только переднюю сторону смартфона. Экран модели безрамочный, сверху в левом уголке есть небольшое отверстие для фронтальной камеры. К сожалению, как выглядит задняя сторона устройства, пока неизвестно. Многие говорят, что крышка должна быть интересной с точки зрения оформления.

Предполагается, что основная камера будет иметь четыре модуля. Один из них будет перископным объективом с пятикратным зумом. OLED-дисплей Honor 20 Pro получил 6,1 дюйма. Скорее всего, имеет встроенный сканер отпечатка пальца. Фронталка станет 32-мегапиксельной.

Официальный анонс устройства ожидается 21 мая на пресс-конференции компании в Лондоне.