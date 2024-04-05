Недорогой флагман Samsung Galaxy S24 FE представят летом 2024 года

Согласно информации из Южной Кореи, производство компонентов для дисплея S24 FE уже началось, что говорит о планах компании выпустить смартфон в летние месяцы.

Это будет рекордно ранний релиз для FE-модели, ведь обычно они выходят спустя 8 месяцев после основной линейки. Ожидается, что S24 FE будет представлен на мероприятии Unpacked, которое может пройти в июле.

На этом же мероприятии могут быть представлены складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, умное кольцо Galaxy Ring, умные часы Galaxy Watch 7 и другие устройства.

Источники из цепочки поставок сообщают, что Samsung планирует выпустить «миллионы» S24 FE, что говорит о высоких ожиданиях компании.