Недорогой флагман Samsung Galaxy S24 FE представят летом 2024 года

Опубликовано 05 апреля 2024, 07:49
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Недорогой флагман Samsung Galaxy S24 FE представят летом 2024 годаЧто сильно раньше обычного
Galaxy S24 FE, «народный» флагман от Samsung, может быть представлен уже летом 2024 года, значительно раньше своих предшественников.
Согласно информации из Южной Кореи, производство компонентов для дисплея S24 FE уже началось, что говорит о планах компании выпустить смартфон в летние месяцы.
Это будет рекордно ранний релиз для FE-модели, ведь обычно они выходят спустя 8 месяцев после основной линейки. Ожидается, что S24 FE будет представлен на мероприятии Unpacked, которое может пройти в июле.
На этом же мероприятии могут быть представлены складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, умное кольцо Galaxy Ring, умные часы Galaxy Watch 7 и другие устройства.
Источники из цепочки поставок сообщают, что Samsung планирует выпустить «миллионы» S24 FE, что говорит о высоких ожиданиях компании.