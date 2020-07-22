Недорогой флагман Xiaomi Redmi K30 Pro попал в топ-10 по качеству камеры

Модель оснащена квадрокамерой. Основной датчик изображения тут 64-Мп, дополнительные: телефото на 8 Мп, ультраширокоугольный на 13 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

Общая оценка Redmi K30 Pro Zoom Edition с учётом фото- и видеовозможностей — 120 баллов. Это поместило смартфон на десятое место в рейтинге DxOMark под Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition. Отдельно по фото оценка вышла в 129 баллов, а по видео — в 101 балл.

Экспертов впечатлило качество зума в Redmi K30 Pro Zoom Edition и снимков с эффектом боке. В целом, основная камера предлагает хорошие снимки в любых условиях освещённости. По видеосъёмке всё тоже неплохо, разве что страдает качество при движении камеры. Версию смартфона 8 ГБ + 256 ГБ можно купить за сумму в пределах 50 тысяч рублей.