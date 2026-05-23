Опубликовано 23 мая 2026, 14:26
1 мин.

Недорогой Galaxy S26 FE существует — Samsung начала тестировать прошивку

Разработка идёт
Samsung приступила к «активной разработке» доступного флагмана Galaxy S26 FE, пишут СМИ. Найдены следы тестовой версии прошивки с номерами S741NKSU0AZE5 и другими региональными вариантами.
© Samsung

По предыдущим утечкам, внутри может стоять процессор Exynos 2500, а также 8 ГБ оперативной памяти. Скорее всего, смартфон будет работать на Android 17 с фирменной оболочкой One UI 9.

Пока подробных характеристик нет. Но главный вопрос — что с ценой? Компоненты ведь дорожают. Особенно память.

Обычно Samsung выпускает смартфоны линейки FE в сентябре или октябре.

Источник:x.com
Автор:Максим Многословный
