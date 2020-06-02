Недорогой камерофон Redmi Note 9S продают по сниженной почти на треть цене

Без каких-либо скидок устройство стоит около 18 тысяч рублей. Однако, если добавить смартфон в корзину, то цена упадёт до 13 990 рублей, а при использовании промокода POGRAFIKU1000 — и вовсе до 12 990 рублей. Таким образом цена снижается на 30% — почти на треть.

В акции участвует модель с 64 ГБ памяти. Redmi Note 9S работает на процессоре Snapdragon 720G, память можно расширить до 512 ГБ. Четверная камера смартфона состоит из датчиков на 48, 8, 5 и 2 Мп. Питает устройство мощный аккумулятор на 5020 мАч. Модуль NFC у смартфона не предусмотрен.

На момент публикации заметки скидка актуальна.