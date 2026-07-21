Недорогой Redmi 17 4G получит 7500 мА·ч и зарядку 45 Вт

Опубликовано 21 июля 2026, 18:031 мин.
Недорогой Redmi 17 4G получит 7500 мА·ч и зарядку 45 ВтДанные из сертификации
В европейской базе сертификации EPREL появилась информация о грядущем бюджетном смартфоне Redmi 17 4G. По данным документации, одного полного заряда аккумулятора с 7500 мА·ч хватит почти на 74 часа работы.
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Зарядка поддерживает мощность 45 Вт. Кроме того, корпус защищён от пыли и брызг по стандарту IP64.
Смартфон получит 6,9-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, разрешение 1600×720. Размеры устройства 170×78×8,8 мм, вес 232 грамма. Как пишут СМИ, внутри будет процессор MediaTek Helio G91 Ultra, ОС HyperOS 3.0 на базе Android 16, а также от 4 до 6 ГБ оперативной и от 128 до 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера на 50 мегапикселей, фронтальная на 8.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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