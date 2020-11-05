Недорогой смартфон Honor 10X Lite с 5000 мАч и сверхбыстрой зарядкой представлен в России
Это первый смартфон Honor, в который производитель внедрил быструю зарядку SuperCharge мощностью 22,5 Вт из более дорогих моделей. Ранее ею могли похвастать только базовые версии версии флагманов, такие как Honor 20 или Huawei P40. С новым типом зарядки Honor 10X Lite пополняет заряд аккумулятора с 0% до 100% всего за 1 час 35 минут. Все конукренты в этой ценовой категории в официальной рознице предлагают максимум 18 Вт.
Для сравнения — Xiaomi Redmi Note 9 с аналогичной рекомендованной ценой, такой же ёмкостью аккумулятора и быстрой зарядкой мощностью 18 Вт для полного заряда потребуется 2 часа 20 минут, а в случае с Samsung Galaxy A51 — 1 час 55 минут. Зарядное устройство мощностью 22.5 Вт поставляется в комплекте.
Смартфон также стал первой моделью Honor, которая примерила на себя дизайн флагмана Honor 30 в более доступном ценовом сегменте.
Необычной особенностью Honor 10X Lite стало и расположение сканера отпечатков пальцев — в отличие от большинства конкурентов, сканер установлен не в дисплее, а на боковой грани, в клавише питания.
Остальные характеристики новинки повторяют то, что уже ранее было представлено в модельном ряде недорогих Honor 2020 года: процессор восьмиядерный процессор Kirin 710A, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, раздельный слот для установки 2x nano-SIM и карты памяти microSD одновременно, дисплей с диагональю 6.67" и разрешением 2400x1080 пикселей. Четверная тыльная камера: основная тыльная камера Omnivision OV48 с разрешением 48 Мп, широкоугольный 8 Мп-модуль, модуль для определения глубины резкости с разрешением 2 Мп и 2 Мп-модуль для макросъёмки. Селфи-камера представлена модулем 8 Мп.
В России Honor 10X Lite будет представлен в единственной комплектации с 4/128 Гб памяти и трёх цветах (чёрный, зелёный и фиолетовый) по цене 16990 рублей. Продажи стартуют 20 ноября, но для предзаказа смартфон доступен с 6 по 19 ноября в интернет-магазине honor.ru и на сайтах партнёров.В период предзаказа смартфон можно будет купить со скидкой от 4000 рублей, за подписку на сайте Honor производитель объявил дополнительную скидку.
Подробные характеристики смартфона:
|Honor 10X Lite
|Операционная система
|Android 10 + Magic UI 3.1
|Экран
|6,67", IPS, 2400 x 1080, 394 PPI
|Процессор
|Kirin 710А (14 нм, 8 ядер: 4 ядра по 2 ГГц Cortex-A73 + 4 ядра по 1.7 ГГц Cortex-A53)
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Оперативная память
|4 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ + microSD до 512 Гб (раздельный слот)
|Камеры
|Основной модуль: 48 Mп, f/1.8, 28 мм, 1/2.0", PDAF
|Широкоугольный: 8 Mп, f/2.4, 120˚
|Макро-камера: 2 Мп, f/2.4
|Сенсор глубины: 2 Mп, f/2.4
|Фронтальная камера: 8 Mп, f/2.0, 26 мм, 1/3.06"
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS
|Аккумулятор
|5000 мАч (быстрая зарядка SuperCharge, 22.5 Вт)
|Размеры
|165.65 x 76,88 x 9.26 мм
|Масса
|206 г
Подробные сведения о работе быстрой зарядки:
10 минут зарядки= 18% заряда аккумулятора
30 минут зарядки = 46% заряда аккумулятора
60 минут зарядки = 84% заряда аккумулятора
95 минут зарядки = 100% заряда аккумулятора