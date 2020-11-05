Недорогой смартфон Honor 10X Lite с 5000 мАч и сверхбыстрой зарядкой представлен в России

Это первый смартфон Honor, в который производитель внедрил быструю зарядку SuperCharge мощностью 22,5 Вт из более дорогих моделей. Ранее ею могли похвастать только базовые версии версии флагманов, такие как Honor 20 или Huawei P40. С новым типом зарядки Honor 10X Lite пополняет заряд аккумулятора с 0% до 100% всего за 1 час 35 минут. Все конукренты в этой ценовой категории в официальной рознице предлагают максимум 18 Вт.

Для сравнения — Xiaomi Redmi Note 9 с аналогичной рекомендованной ценой, такой же ёмкостью аккумулятора и быстрой зарядкой мощностью 18 Вт для полного заряда потребуется 2 часа 20 минут, а в случае с Samsung Galaxy A51 — 1 час 55 минут. Зарядное устройство мощностью 22.5 Вт поставляется в комплекте.

Смартфон также стал первой моделью Honor, которая примерила на себя дизайн флагмана Honor 30 в более доступном ценовом сегменте.