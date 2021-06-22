Недорогой смартфон Huawei на американском процессоре рассекречен до премьеры

Информацией поделился китайский инсайдер в соцсети Weibo. Он рассказал, что Huawei выпустит смартфон на американском процессоре Qualcomm Snapdragon 480 5G. Эта модель станет частью эксклюзивной для Китая линейки Maimang. Согласно данным инсайдера, смартфон будет называться Huawei Maimang 10SE.

Он получит 6,6-дюймовый экран частотой обновления 60 Гц, фронталку на 8 Мп, основную камеру с датчиками на 13 Мп и 2 Мп, батарею на 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

К сожалению, пока неизвестны дата запуска и стоимость новинки. Но скорее всего, устройство будет недорогим.