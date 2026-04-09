Опубликовано 09 апреля 2026, 15:08


Недорогой смартфон iQOO Z11 c 9020 мА·ч скоро выйдет за пределами Китая

Dimensity 8500 на месте
iQOO Z11, вышедший в Китае в конце марта, скоро появится и в других странах. Это подтверждают сертификаты, полученные в Индонезии, Таиланде и международной организации Bluetooth.
© iQOO

Пока неизвестно, будут ли характеристики у международной версии точно такими же, как у китайской. Но если да, то покупателей ждёт следующее:

  • Экран 6,83 дюйма, AMOLED, частота обновления 165 Гц Защита от воды и пыли по стандарту IP68/IP69

  • Аккумулятор 9020 мА·ч

  • Быстрая зарядка 90 Вт Процессор MediaTek Dimensity 8500

  • Камера основная на 50 Мп с оптической стабилизацией

  • Android 16

  • От 256 ГБ хранилища и 8 ГБ оперативной памяти