Недорогой смартфон iQOO Z11 c 9020 мА·ч скоро выйдет за пределами Китая

Опубликовано 09 апреля 2026, 15:081 мин.
Недорогой смартфон iQOO Z11 c 9020 мА·ч скоро выйдет за пределами КитаяDimensity 8500 на месте
iQOO Z11, вышедший в Китае в конце марта, скоро появится и в других странах. Это подтверждают сертификаты, полученные в Индонезии, Таиланде и международной организации Bluetooth.
Пока неизвестно, будут ли характеристики у международной версии точно такими же, как у китайской. Но если да, то покупателей ждёт следующее:
Экран 6,83 дюйма, AMOLED, частота обновления 165 Гц Защита от воды и пыли по стандарту IP68/IP69
Аккумулятор 9020 мА·ч
Быстрая зарядка 90 Вт Процессор MediaTek Dimensity 8500
Камера основная на 50 Мп с оптической стабилизацией
Android 16
От 256 ГБ хранилища и 8 ГБ оперативной памяти