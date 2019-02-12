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Вчера 14:13

Недорогой смартфон OPPO AX7 с мощным аккумулятором уже можно купить в России

По цене 18 990 рублей

Компания OPPO объявила о старте продаж в России нового смартфона OPPO AX7 (обзор). По словам производителя, это смартфон c мощным аккумулятором и рекордной площадью экрана в линейке.

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OPPO AX7 оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением HD+ (1520 х 720 пикселей), основной двойной камерой 13 Мп + 2 Мп и фронтальной камерой 16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Аккумулятор обладает ёмкостью 4230 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой ColorOS 5.2.

OPPO AX7 предлагается по рекомендованной розничной цене 18 990 рублей.

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