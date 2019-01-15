Сравнительный тест первых бюджетных смартфонов 2019 года. Huawei против Oppo

Производительность и автономность

Как и в случае с экраном, разница в аппаратной начинке между Huawei P Smart и Oppo AX7 - просто огромная, причём на этот раз Oppo хвалить не за что.

Oppo AX7 работает на слабеньком Snapdragon 450 - этот процессор (ухудшенная версия знаменитого по бюджетным Xiaomi, Meizu и ASUS Snapdragon 625) устанавливали в самые дешёвые из восьмиядерных смартфоны 2017-2018 гг. Например, Xiaomi Redmi 5 или Honor 7C Pro стоимостью 8-10 тысяч рублей. Oppo почему-то возомнили этот процессор достойным гораздо более дорогой модели.

Чем он хуже? В двух словах - почти всем. Медленнее в приложениях, хуже в играх, хуже по скорости работы Wi-Fi (802.11n и только 2.4 ГГц против 802.11ac и 2.4/5 ГГц в Huawei), современнее по техпроцессу (ниже порог нагрева и лучше экономичность в пересчёте на производительность). Даже оперативная память в Snapdragon 450 более старая и медленная - LPDDR3. Многие, кстати, и не подозревают, что оперативная память в смартфонах тоже может быть разной, причём значение имеет не только объём , но ещё и тип памяти и частота - имеет. Так что, хотя в Huawei P Smart оперативки на 1 гигабайт меньше, она при этом более новая и быстрая.