Сравнительный тест первых бюджетных смартфонов 2019 года. Huawei против Oppo

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Внешний вид и конструкция
Сколько бы ни находилось оскорблённых и возмущённых читателей, которые кивают на "антинародные" цены смартфонов в тестах, в реальности смартфоны стоимостью 15 тысяч рублей - самые желанные. Настолько, что клон прошлогоднего Huawei P Smart, Honor 9 Lite, некоторое время пробыл в статусе самого продаваемого в России смартфона. Большинство современных Самсунгов J-серии, самый дешёвый Sony (L2) и сверхпопулярный Xiaomi Redmi Note 6 Pro, как вы знаете, тоже "танцуют" в этой же ценовой категории. "Перебюджетники" и "недо-средний класс", называйте как угодно. Но именно максимальная конкуренция приводят к тому, что по такой цене вы получаете не только хорошие характеристики, но и даже максимально современный дизайн. Взгляните хотя бы на нашу сегодняшнюю парочку подопытных.
Забавно наблюдать, как скопировавшие айфоновскую монобровь китайские производители всё-таки начали её уменьшать до тех размеров, когда она действительно перестаёт мешать. Уж раз к вырезу почти на всю ширину экрана пользователи привыкли, то к этой маленькой капле с фронтальной камерой - и подавно никаких претензий не будет. Приятно видеть, как похорошели бюджетные мобильники при стагнирующем Apple!
Тыльные спинки у смартфонов, как водится у современных китайцев, глянцево-стеклянно-переливающиеся, но при первом сравнении симпатичнее выглядит Oppo AX7. Потому стекло в нём - не простой "каток", собирающий отпечатки пальцев, как у Huawei, а с дополнительным узором под первым слоем стекла. Вот если бы рифлёной была сама поверхность, а не 3D-текстура - в таком варианте и держать смартфон было бы удобнее. Но, наверное, такие "инновации" производители берегут для следующих поколений смартфонов. Или покупателей.
По количеству кнопок и разъёмов оба мобильника равны - есть здесь и 3,5-мм для подключения наушников (и даже FM-радио оставили для ретроградов!) и micro-USB для зарядки и передачи данных. USB-C решили не устанавливать - конкуренты ждут, пока Xiaomi "пнёт" их выходом нового Redmi Note, и только потом внедряют что-то следом. В прошлом году Redmi Note 5 заставил Huawei сменить Kirin 659 двухлетней выдержки на более мощный Kirin 710, в 2019 году недавно вышедший Redmi Note 7 скоро заставит остальных производителей "изобрести" USB-C и быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 4 в доступных моделях.
Но USB-C - это уже придирки вкусовщина. А вот почему Huawei поскупился на полноценный слот и заставляет выбирать между второй симкой и картой памяти - насущный вопрос. Обычно как раз бюджетные Хуавеи и Хоноры задают тон в таких вопросах (Honor 8X, например). Ну что же, Oppo - молодцы. В этом вопросе я полностью на вашей стороне.
А ещё к Huawei P Smart есть ещё несколько вопросов по поводу комплектации. Вот к Oppo AX7 поставляется силиконовый чехол в комплекте (это уже стало почти стандартом для китайцев), а к P Smart - нет. Плёнка на экране смартфона Oppo тоже наклеена с завода, а вот Huawei P Smart... В общем, это даже забавно - сама плёнка в комплекте имеется, но клеить её предлагается пользователю самостоятельно. Неужели сложно было смилостивиться и наклеить её сразу, чтобы неопытные в этой процедуре покупатели не мучались?
С другой стороны, в коробке с Huawei P Smart имеются и наушники. Хоть какие-то, но есть, в отличие от AX7.
Экран и интерфейс
Главное различие между экранами обеих моделей - разрешение. У Oppo AX7 разрешение HD, тогда как у Huawei P Smart - Full-HD. И да, разница на такой диагонали очень заметна.
|Oppo AX7
|Huawei P Smart
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|523/0,33 кд/м2
|400/0,28 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|1400:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|92%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,3
|4,47
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8200 К
|8700 К
С другой стороны, дисплей Oppo AX7 намного ярче - летом в солнечную погоду скажите китайцам спасибо за хорошую читаемость дисплея. Правда, Huawei P Smart 2019 в этом смысле тоже неплох. Другое дело, что P Smart постоянно "жульничает" и крутит туда-сюда контрастность, чтобы дисплей казался лучше, чем он есть. В "сяомовском" MIUI такую бурную деятельность можно отключить в параметрах экрана в MIUI, а Huawei по старо-айфоновской традиции, такого выбора не предоставляет. "Плавающая" светимость экрана не так заметна глазом, как в случае Asus Zenfone Max M2 Pro, но колориметр фиксирует. Oppo AX7 в этом смысле более честен.
Ещё один важный момент - P Smart работает на современном Android 9, тогда как у Oppo по-прежнему используется лишь Android 8.1. Впрочем, оба смартфона всё равно используют фирменные интерфейсы своих производителей: Color OS от Oppo и EMUI от Huawei. "Наворотов" в Huawei немного больше, дизайн - вопрос вкуса.
Производительность и автономность
Как и в случае с экраном, разница в аппаратной начинке между Huawei P Smart и Oppo AX7 - просто огромная, причём на этот раз Oppo хвалить не за что.
Oppo AX7 работает на слабеньком Snapdragon 450 - этот процессор (ухудшенная версия знаменитого по бюджетным Xiaomi, Meizu и ASUS Snapdragon 625) устанавливали в самые дешёвые из восьмиядерных смартфоны 2017-2018 гг. Например, Xiaomi Redmi 5 или Honor 7C Pro стоимостью 8-10 тысяч рублей. Oppo почему-то возомнили этот процессор достойным гораздо более дорогой модели.
Чем он хуже? В двух словах - почти всем. Медленнее в приложениях, хуже в играх, хуже по скорости работы Wi-Fi (802.11n и только 2.4 ГГц против 802.11ac и 2.4/5 ГГц в Huawei), современнее по техпроцессу (ниже порог нагрева и лучше экономичность в пересчёте на производительность). Даже оперативная память в Snapdragon 450 более старая и медленная - LPDDR3. Многие, кстати, и не подозревают, что оперативная память в смартфонах тоже может быть разной, причём значение имеет не только объём , но ещё и тип памяти и частота - имеет. Так что, хотя в Huawei P Smart оперативки на 1 гигабайт меньше, она при этом более новая и быстрая.
Даже старый Kirin 655 (помните такой? Выходил в 2016 году в Honor 6X) мог бы "дать прикурить" нашему Oppo, а в сравнении с Kirin 710 возникает ощущение, что у нас тут в статье не две модели по примерно одинаковой цене, а бюджетник низкого уровня и полноценный представитель среднего класса. А "контрольный в голову" - в Huawei P Smart 2019 есть модуль NFC, которого нет в Oppo AX7. Да ладно, в Oppo - Xiaomi, Meizu и Alcatel тоже не предлагают такую функцию в смартфонах до 20 тысяч, и их абсолютно не заботит, что вам удобнее платить со смартфона, чем лезть за банковской картой.
Зато Oppo с лихвой отыгрывается в автономности. Маломощный и экономичный процессор и большой аккумулятор сами по себе хорошо сказываются на выносливости. А в играх, как видите, "мутноватый" HD-дисплей (а не Full HD, как в Huawei) с такой аппаратной базой позволяет "рубиться" в шутеры, гонки и прочие радости много-много часов подряд. Не было бы счастья, да несчастье помогло - с экономией на "железе" Oppo создал один из самых долгоиграющих смартфонов последних лет.
Камера
Оба наших смартфона всё-таки ближе к бюджетникам, а потому изысканных фотографий ждать не стоит. В среднем качество "железа" (оптика, размер пикселя и т.д.) у смартфонов примерно одинаковые, конкретные модели сенсоров производители не называют (чтобы не позориться), а различие стоит искать в программных алгоритмах. И вот здесь действительно чувствуется совершенно разный подход.
Oppo AX7 понимает, что он - середнячок в лучшем случае и не пытается показаться лучше, чем он есть. Вы же не хотели от него качества уровня Xiaomi Mi8/Huawei P20, верно? Для своей ценовой категории снимки неплохие, хотя в официальной рознице более дешёвые Xiaomi Redmi Note 5, например, могут снимать немного лучше. Или Honor 8C, но он дороже, поэтому с него и спрос другой.
А вот Huawei P Smart явно метит в более "взрослую" категорию - возможно, чтобы оправдать разницу в цене с Honor 8C. В итоге что с включённым AI, что с выключенным мы получаем нечто невразумительное. По крайней мере, на ночных снимках - с дневными всё более-менее нормально (там AI иногда чуть улучшает картинку, иногда чуть ухудшает, а иногда вообще ничего не делает). Но вот ночные... Сложно даже однозначно сказать, в каком режиме смартфон снимает хуже всего.
В обычном режиме, а также с включённым AI, разница почти не ощущается, но и там и там почему-то возникает эффект диарамы, будто автоматически включается эффект tilt-shift (чёткая часть кадра и "мыло" вокруг неё). Даже если объект съёмки находится от нас далеко, всё равно задний фон неестественно размывается. И это не художественный эффект по замыслу автора, как в случае с боке на портретах, это именно "блюр" - Huawei лепит "мазню" вне зависимости от вашего желания.
В специальном "ночном" режиме Huawei P Smart делает несколько снимков с разной экспозицией, а потом объединяет их. Такой же подход в более дорогих Huawei/Honor позволяет достигать действительно классных результатов и, казалось бы, здесь изобразят что-то похожее - ведь, это программная "фишка". Однако нет - снимки получаются с какой-то ужасающей резкостью (точнее - нерезкостью, но с попыткой это исправить), будто мутную фотографию отправили китайцу в офис Huawei и сказали: "слышь, дорисуй недостающие части!". Зато нет замыливания.
Впрочем, всё вышесказанное касается исключительно тыльных камер. Фронталки у Oppo давно одни из лучших на рынке. И в то время, пока Huawei P Smart стремится размыть задний фон (включает портретный режим, даже если его не просят), не справляясь при этом с резкостью самого портрета, у Oppo AX7 получаются приличные селфи даже ночью.
Что касается видеосъёмки - то там Huawei P Smart уже выглядит гораздо лучше конкурента не в последнюю очередь благодаря поддержке 60 кадров в секунду. Но стабилизации ощутимо не хватает обоим смартфонам - снимать разборчивое видео с рук можно только стоя на месте, и желательно при этом аккуратно двигаться и медленно дышать.
Конкуренты
|Oppo AX7
|Huawei P Smart
|Asus Zenfone Max M2
|Xiaomi Redmi Note 5
|Операционная система
|Android 8.1 + Color OS 5.2
|Android 9 + EMUI 9.0.1
|Android 8.1.0
|Android 8.1 Oreo, MIUI 9.5
|Экран
|6,2’’, 720x1520 пикс., 19:9, IPS, 272 ppi
|6,21’’, 1080х2340 пикс., 19,5:9, IPS, 415 ppi
|6,3’’, 720х1520 пикс., 19:9, IPS, 269 ppi
|5,99”, 1080х2160 пикс., 18:9, IPS, 403 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 450, 8x ARM Cortex-A53 MPcore 1,8 ГГц
|HiSilicon Honor Kirin 710
|Qualcomm Snapdragon 632, 8x Kryo 250 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 636, 8 ядер (8x Kryo 260, до 1,8 ГГц)
|Графика
|Adreno 506
|ARM Mali-G51 GPU
|Adreno 506
|Adreno 509
|Оперативная память
|4 Гбайт LPDDR3
|3 Гбайт LPDDR4
|3 Гбайт
|3/4 Гбайт LPDDR4
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|32/64 Гбайт
|Связь
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп + 2 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп + 2 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп + 2 Мп диафрагма: f/1,8 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп & 5 Мп диафрагма: f/1.9 & f/2.0 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2.0
|Аккумулятор
|4230 мАч, несъемный
|3400 мАч, несъемный
|4000 мАч, несъемный
|4000 мАч, несъемный
|Размеры
|155,9х75,4х8,1 мм
|155,2х73,4х7,95 мм
|158,4x76,3x7,7 мм
|159x75x8 мм
|Масса
|168 г
|160 г
|160 г
|181 г
|Цена
|(неизвестно, вероятно 14-16 тыс. руб.)
|14 770 руб.
|13 тысяч рублей
|15 тысяч рублей
Asus Zenfone Max M2
Что-то среднее между Oppo AX7 и Huawei P Smart - относительно новая модель Asus Zenfone Max M2. Именно "просто" M2, потому что Pro-версия уже 18 тысяч рублей стоит, а это совсем другие деньги. У Asus (при меньшей стоимости) будет лучше камера, и экран почти как у Oppo AX7. Скорость работы и автономность будут как раз посередине между результатами героев сегодняшнего теста. Ну и от NFC придётся отказаться. В общем, Zenfone Max M2 - альтернатива для тех, кого волнует качество тыльной камеры (фронталка всё равно у Oppo AX7 лучше).
Xiaomi Redmi Note 5
Если вам всё-таки больше мила скорость работы Huawei P Smart, но нужна автономность получше, то Xiaomi Redmi Note 5 - ваш выбор. Да, смартфон пожилой и вот-вот исчезнет из розницы, но всё ещё хорош. Full-HD экран, более качественная камера, цена почти такая же (а можно найти и дешевле). Разве что отсутствует модуль NFC и версия Android - по-прежнему 8.1.
Итого
Точная цена Oppo AX7 пока неизвестна (смартфон начнут продавать 23-24 января), но мы ожидаем её в районе 14-16 тысяч рублей. Весьма маловероятно, что будет дешевле. При таком раскладе Huawei P Smart за 14 770 рублей выглядит гораздо более разумной покупкой - у него Full-HD экран, значительно выше производительность и есть модуль NFC. Все эти параметры Oppo AX7 крыть практически нечем - разве что гораздо большим запасом яркости HD-экрана, ну и своими "фирменными" достоинствами - селфи-камерой и автономностью.
В целом смартфоны у Oppo хорошие, в том числе AX7, но с такой ценой продажи будут смехотворными. А вот покупателям есть смысл дождаться, когда A7X "забуксует" в продажах и упадёт в цене до 10-12 тысяч рублей - по такой цене (принимайте во внимание, что Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus/Meizu M6 Note скоро исчезнут из продажи, Redmi 6 бестолковый, а больше деваться некуда) это был бы очень хороший смартфон по всем параметрам.