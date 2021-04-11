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Сегодня в 16:16
Недорогой смартфон Xiaomi Poco X3 NFC продают по минимальной цене
Дешевле 20 тысяч рублей
В официальном магазине Xiaomi на AliExpress распродают по минимальной цене недорогой смартфон Poco X3 NFC. Он стоит дешевле 20 тысяч рублей.
Версия со 128 ГБ памяти предлагается примерно за 19 тысяч рублей. Чтобы получить такую цену, нужно сначала применить купон на главной странице смартфона, а затем в корзине набрать промокод «RAKETA1600».
В Яндекс.Маркете наиболее выгодная цена на Xiaomi Poco X3 NFC составляет 20 400 рублей. То есть дешевле, чем на AliExpress не найти. К тому же магазин Xiaomi предлагает официальную гарантию.
Напомним, Xiaomi Poco X3 NFC оснащён процессором Snapdragon 732G, экраном диагональю 6,67 дюйма, камерой с датчиком на 64 Мп, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч.