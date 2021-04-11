Недорогой смартфон Xiaomi Poco X3 NFC продают по минимальной цене

В Яндекс.Маркете наиболее выгодная цена на Xiaomi Poco X3 NFC составляет 20 400 рублей. То есть дешевле, чем на AliExpress не найти. К тому же магазин Xiaomi предлагает официальную гарантию.

Напомним, Xiaomi Poco X3 NFC оснащён процессором Snapdragon 732G, экраном диагональю 6,67 дюйма, камерой с датчиком на 64 Мп, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч.