Недорогой смартфон Xiaomi Redmi с аккумулятором на 5000 мАч продают с большой скидкой

Предлагается модель Redmi Note 9S на 64 ГБ. В обычное время она стоит примерно 18,5 тысячи рублей. Однако с 18 по 22 мая при введении промокода MAYPLUS1500 цена на смартфон снижается до 13 999 рублей. Получается большая скидка в четверть стоимости.

Redmi Note 9S работает на процессоре Snapdragon 720G, имеет экран диагональю 6,67 дюйма, основную камеру с главным датчиком на 48 Мп и вспомогательными на 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5020 мАч. В режиме ожидания его хватает на 48 часов.