Недорогой Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ получил 200 Мп. И её сравнили с 48 Мп в iPhone

Ведущий YouTube-канала TecworkZ выяснил, лучше ли у iPhone 14 Pro основная камера, чем у среднебюджетного Xiaomi Redmi Note 12 Pro+. При этом у первого смартфона основной объектив имеет 48 Мп, а у второго - 200 Мп.

Фото и видео сравнивались при этом только те, которые были сделаны на основную камеру.

Дневные фотографии в обоих случаях выглядят очень чёткими и детализированными. Отличаются друг от друга в этом сценарии снимки по цветопередаче и балансу белого. Более естественные цвета при этом получаются на iPhone 14 Pro+. При приближении заметно, что деталей больше тоже на фото с iPhone.