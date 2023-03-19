Недорогой Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ получил 200 Мп. И её сравнили с 48 Мп в iPhone

Недорогой Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ получил 200 Мп. И её сравнили с 48 Мп в iPhoneНасколько количество мегапикселей имеет значение?
В выпуске на YouTube-канале TecworkZ сравнили по качеству фото и видео Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ с основной камерой в 200 Мп, а также iPhone 14 Pro с камерой в 48 Мп. Кто всё-таки лучше?
Фото: TecworkZ
Ведущий YouTube-канала TecworkZ выяснил, лучше ли у iPhone 14 Pro основная камера, чем у среднебюджетного Xiaomi Redmi Note 12 Pro+. При этом у первого смартфона основной объектив имеет 48 Мп, а у второго - 200 Мп.
Фото и видео сравнивались при этом только те, которые были сделаны на основную камеру.
Дневные фотографии в обоих случаях выглядят очень чёткими и детализированными. Отличаются друг от друга в этом сценарии снимки по цветопередаче и балансу белого. Более естественные цвета при этом получаются на iPhone 14 Pro+. При приближении заметно, что деталей больше тоже на фото с iPhone.
Более контрастные снимки в целом выходят на iPhone. В то же время более светлые фотографии получаются на Xiaomi. Также у iPhone 14 Pro+ цвета более яркие и насыщенные, тогда как на снимках с Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ они более тусклые и блёклые.
Динамический диапазон шире у iPhone 14 Pro+. Причём заметно это довольно сильно. Убедиться в этом вы можете, посмотрев на снимки ниже.
Фокусируются на близлежащих объектах оба смартфона быстро. Но ближе позволяет приблизиться в режиме макросъёмки к объекту iPhone.
Что касается сверхширокоугольных камер, то угол обзора немного больше, а также больше деталей - на iPhone 14 Pro+. Примеры снимков - ниже.
Далее эксперт сопоставил фотографии именно на 200-Мп и 48-Мп камеры. Если не учитывать разницы в контрасте и цветопередаче, то по деталям снимки схожи. При сильном приближении видно, что всё-таки чуть больше детализации действительно на Xiaomi.
В плане портретных снимков iPhone 14 Pro+ вновь оказывается лучше, чем Xiaomi. Прежде всего, он гораздо быстрее и точнее определяет края объекта и обрезает их. Также временами Xiaomi сильно засвечивает задний фон.
При слабом освещении в обоих случаях на первый взгляд фото выглядят хорошо. Тем не менее снимки с iPhone 14 Pro+ получаются более детализированными. Это заметно при увеличении.
Записывать видео Redmi может в 4К 30 к/с с оптической стабилизацией изображения. У iPhone 14 Pro+ тоже есть эта функция. При этом лучше работает стабилизация на iPhone.
Вывод
Во всех отношениях, конечно, лучше оказался iPhone 14 Pro+. Однако всё же Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ не особо сильно отстаёт от него.