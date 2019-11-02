Телефоны
Сегодня 20:57
Недорогой Xiaomi с камерой на 108 Мп фотографирует лучше iPhone 11 Pro Max
Но относиться к «пруфам» надо с долей скепсиса
Xiaomi не перестаёт подогревать интерес к ожидаемой новинке — смартфону Mi CC9 Pro. Устройство получило камеру с основным датчиком изображения на 108 Мп, и это стало его главной «фишкой». Китайская компания даже не побоялась сравнить возможности своего аппарата и недавно вышедшего iPhone 11 Pro Max.
Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) опубликовал в соцсети Weibo любопытный пост. В нём показаны две фотографии. Одна, если верить надписям, сделана на CC9 Pro, а вторая — на iPhone 11 Pro Max.
Если это соответствует истине, то здесь есть, о чём подумать. Фото на смартфон Xiaomi выглядит неплохо, на нём нет засвеченных частей, цветопередача у камеры лучше. Снимок, сделанный на iPhone, более яркий. Но нельзя сказать, что он из-за этого лучше.
В общем-то, нам остаётся дождаться официального выхода Xiaomi CC9 Pro, который запланирован на 5 ноября, и оценок экспертов из DxOMark.