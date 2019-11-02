Недорогой Xiaomi с камерой на 108 Мп фотографирует лучше iPhone 11 Pro Max

Если это соответствует истине, то здесь есть, о чём подумать. Фото на смартфон Xiaomi выглядит неплохо, на нём нет засвеченных частей, цветопередача у камеры лучше. Снимок, сделанный на iPhone, более яркий. Но нельзя сказать, что он из-за этого лучше.

В общем-то, нам остаётся дождаться официального выхода Xiaomi CC9 Pro, который запланирован на 5 ноября, и оценок экспертов из DxOMark.