Некий складной смартфон Xiaomi первым получит прошивку HyperOS 4

По слухам, это может быть Xiaomi Mix Fold 5 или Xiaomi 17 Fold. Причём выйти он может раньше, чем флагманская серия Xiaomi 18. Как пишет Digital Chat Station, с этого складного устройство компания начнет распространение HyperOS 4. От ОС эксперты ждут глубокую интеграцию ИИ прямо в системные приложения, а также сильно улучшенного голосового помощника.

Что касается самого устройства, то уже появлялась информация, что оно будет работать на собственном процессоре Xiaomi XRING O3 и получит основную камеру на 200 мегапикселей.