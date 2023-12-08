Некоторые Android-смартфоны научились сами отправлять в 911 медицинские данные

Представьте себе: человек набирает 911, и еще до прибытия помощи жизненно важная информация - возраст, вес, группа крови, аллергия и многое другое - передается первым помощникам через платформу RapidSOS. К этой системе уже подключено более 15 000 агентств по чрезвычайным ситуациям, что упрощает процесс спасения.

Директор службы 911 пожарной охраны города Балтимор Тенеа Реддик подчеркивает, что эта технология меняет жизнь людей, сообщая им важные подробности еще до прибытия на место происшествия, что позволяет сэкономить драгоценное время в критических ситуациях.

Чтобы активировать эту функцию, пользователи Android могут зайти в «Настройки» > «Безопасность и чрезвычайные ситуации», включить Emergency SOS и настроить приложение «Личная безопасность».