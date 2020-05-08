Некоторые iPhone 2020 года не получат полноценную поддержку 5G

В целом, ожидается что все смартфоны новой линейки iPhone 12 получат поддержку 5G. Известно, что смартфоны будут работать с 5G-модемом Qualcomm, однако антенны для них Apple разрабатывает сама.

По словам Проссера, некоторые модели будут отличаться от других количеством поддерживаемых стандартов 5G. Если верить инсайдеру, то 5,4- и 6,1-дюймовый iPhone не смогут работать со стандартом nmWave 5G. Всё ради того, чтобы удешевить аппараты. По факту, это означает, что смартфоны не смогут обеспечивать высокую скорость передачи данных в сетях некоторых операторов сотовой связи.