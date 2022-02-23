Некоторые пользователи нового смартфона Samsung Galaxy S21 FE пожаловались на его экран

Samsung оснастил свой Galaxy S21 FE за 54 990 рублей 6,4-дюймовым дисплеем с максимальной частотой обновления 120 Гц. Однако в нем отсутствует поддержка переменной частоты обновления, которую предлагают премиальные флагманские смартфоны Samsung, что означает, что дисплей может технически показывать либо 120 Гц, либо 60 Гц, и ничего между ними.

Однако, как обнаружили некоторые владельцы, программное обеспечение иногда пытается отобразить частоту обновления ниже 60 Гц, что приводит к некоторым задержкам в работе Galaxy S21 FE. В одной из тем форума поддержки, где собрано несколько сообщений о подобном поведении, проблема описана как "вызывающая огромные задержки и заикания" в анимации телефона.

Сотрудники SamMobile также сообщают об этой проблеме и отмечают возможное, хотя и временное, решение: по-видимому, простое выключение и повторное включение экрана возвращает все в рабочее состояние. В настоящее время неясно, является ли это проблемой, связанной с аппаратным обеспечением, или это вызвано программным обеспечением, но последнее кажется более вероятным, считает издание 9to5google.