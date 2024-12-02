Немного поздновато, но смартфоны Vivo получили ноябрьское обновление OriginOS 5

Среди ключевых обновлений — улучшенные функции Atomic Island с новыми жестами для более быстрой навигации. Теперь пользователи могут провести пальцем влево или вправо, чтобы свернуть или снова открыть «капсулу», быстрый доступ к картам тоже был оптимизирован. Калькулятор, кстати, получил возможность сохранять прошлые вычисления для повторного использования

Персонализация также была улучшена. Теперь, например, вы можете скрыть названия приложений.

Что касается безопасности, то обновление вводит контроль доступа к датчикам, позволяя пользователям контролировать, какие приложения могут получить доступ. Также появилась возможность сбросить пароль на экране блокировки в течение 96 часов, используя старый пароль.

Обновление распространяется поэтапно: последние устройства Vivo, такие как серия S20 и iQOO Neo10, уже получили его, а другие, например Vivo X200 Pro, получат его в ближайшее время.