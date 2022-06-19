"Немного рановато": Представлен концепт iPhone 15 Pro

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"Немного рановато": Представлен концепт iPhone 15 ProПо мнению автора, дизайн особо не поменяется
Как всем известно, уже осенью Apple официально представит новую линейку iPhone 14. При этом уже появляются концепты iPhone 15, который должен появиться лишь в конце 2023 года.
Изображенный на новый концептах смартфон выполнен в духе iPhone 14 Pro. Автор отталкивался от того, что фирменной челки уже не будет в iPhone 14 Pro, поэтому она не показана и на этих концептах, которые изображают iPhone 15 Pro. Блок основной камеры показан с тремя характерными модулями, но один из них перископный, а внешний вариант без выштамповки.
Как утверждают некоторые слухи, флагман Apple 2023 года получит однокристальную систему A17 Biomic, дисплей с частотой 120 Гц и Touch ID, расположенный под экраном.