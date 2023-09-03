Необъяснимым образом экран iPhone 14 Pro Max стал полностью зеленым

Последний подобной случай произошел буквально на днях, потому что в Twitter пользователь под ником Vedant G. пожаловался, что экран смартфона его друга во время чтения статьи стал полностью зеленым. На прикосновения не реагирует, перезагрузка не помогает. По его словам, смартфон обновлен до последней версии iOS и не имеет физических повреждений.

У некоторых, кстати, экран становится полностью белым или желтым. Сброс смартфона или простая перезагрузка устройства в некоторых случаях помогают решить проблему.

Примечательно, что эти проблемы появились именно в iOS 16.1, так как в более ранних версиях они не наблюдались. Apple хоть и не дала официальных комментариев по этому вопросу, но появлялись сообщения, что компания без лишнего шума меняет задетые ошибкой смартфоны.