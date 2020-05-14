Вчера мы узнали, что камера с фотохромным фильтром у OnePlus 8 Pro может делать некоторые предметы на фотографиях прозрачными. В частности, это срабатывало на пластике и стекле. Как оказалось, этим способности датчика не ограничиваются. Необычная камера смартфона OnePlus показала даже работу сканера лица в iPhone.