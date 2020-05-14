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Необычная камера смартфона OnePlus показала даже работу сканера лица в iPhone
Речь о Face ID
Вчера мы узнали, что камера с фотохромным фильтром у OnePlus 8 Pro может делать некоторые предметы на фотографиях прозрачными. В частности, это срабатывало на пластике и стекле. Как оказалось, этим способности датчика не ограничиваются. Необычная камера смартфона OnePlus показала даже работу сканера лица в iPhone.
Видео, на котором отображён принцип работы инфракрасной камеры Face ID в iPhone, опубликовал инсайдер Ben Geskin. Технология устроен так, что проецирует на лицо тысячи невидимых инфракрасных точек, а инфракрасная камера в дальнейшем делает снимок.
Face ID Unlock & Memoji via #OnePlus8Pro 'Color Filter' camera pic.twitter.com/6xemKuZ1El— Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020
То есть, скорее всего, камера OnePlus 8 Pro работает в инфракрасном диапазоне. Для чего это нужно, кроме как для снятия вот таких необычных видео, по-прежнему неясно.