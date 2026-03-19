Необычные смартфоны Nothing Phone (4a) только вышли, но их уже обновили

Опубликовано 19 марта 2026, 12:311 мин.
Необычные смартфоны Nothing Phone (4a) только вышли, но их уже обновилиПолучили обновление с новыми функциями
Nothing выпустила обновление ПО смартфонов Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro. Телефоны с необычным дизайном получили несколько новых функций и улучшений интерфейса.
Одно из главных нововведений связано с функцией Live Updates из Android 16. Теперь приложения, которые её поддерживают, могут показывать прогресс прямо на световой панели Glyph Bar.
Также в системе появился новый раздел Relaxation Hub. В нём есть специальные виджеты для «перерывов и расслабления».
Кроме того, обновление добавляет рекомендации приложений в раздел Essential Apps. При желании их можно сразу перенести на главный экран.
Добавлен также новый новый стиль часов, позаимствованный из Nothing Phone (3). Доступны стали и эффект глубины, изменение размера часов и настройка их положения.
Ещё одна полезная функция — AI Eraser в Галерее, позволяющая автоматически или вручную удалять лишние объекты с фотографий.