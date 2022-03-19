Неожиданно: самым популярным смартфоном 2021 года оказался не iPhone

Лидером по поставкам стал Samsung Galaxy A12. Устройство, дебютировавшее в конце 2020 года, возглавило список самых продаваемых телефонов с показателем более 50 млн единиц.]

Как следует из отчёта Omdia за 2021 год, вторым в рейтинге оказался Apple iPhone 12. Он стоит в пять раз больше, чем Galaxy A12. Третье место занимает iPhone 13. В топ-5 также вошёл телефон начального уровня Redmi 9A. Это самый дешевый из наиболее продаваемых смартфонов списка.