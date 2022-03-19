Неожиданно: самым популярным смартфоном 2021 года оказался не iPhone

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Неожиданно: самым популярным смартфоном 2021 года оказался не iPhoneА бюджетный Samsung
Отчёт аналитиков показал, что бюджетный смартфон Samsung превзошёл iPhone и стал самым продаваемым смартфоном в 2021 году. Это довольно необычно.
Лидером по поставкам стал Samsung Galaxy A12. Устройство, дебютировавшее в конце 2020 года, возглавило список самых продаваемых телефонов с показателем более 50 млн единиц.]
Как следует из отчёта Omdia за 2021 год, вторым в рейтинге оказался Apple iPhone 12. Он стоит в пять раз больше, чем Galaxy A12. Третье место занимает iPhone 13. В топ-5 также вошёл телефон начального уровня Redmi 9A. Это самый дешевый из наиболее продаваемых смартфонов списка.
Айфоны нередко становятся лидерами по поставкам. Например, в отчёте за ноябрь 2021 года первое место принадлежало iPhone 12.