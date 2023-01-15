Неплохой игровой смартфон Red Magic 8 Pro скоро выберется за пределы Китая

Red Magic 8 Pro выйдет за пределами Китая 16 января, но он будет лишен одной ключевой (для кого-то точно) функции. Так, глобальный вариант Red Magic 8 Pro будет оснащен 65-ваттной быстрой зарядкой, в то время, как китайский вариант этого же смартфона поставляется с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт. Аккумулятор будет иметь ту же емкость – 6 000 мАч. Решил ли бренд изменить какие-либо другие спецификации для глобального рынка – пока неизвестно.

Red Magic 8 Pro работает на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Внутри также установлено 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ основной памяти. 6,8-дюймовый OLED-дисплей имеет разрешение в 2480 x 1116 пикселей и частотой обновления 120 Гц. 50-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и мегапиксельный макросенсор образуют задний модуль камеры. Спереди под дисплеем расположилась 16-мегапиксельная селфи-камера.