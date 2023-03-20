Неприятная тенденция распространяется c флагманских смартфонов Samsung на бюджетные

По словам инсайдера, Galaxy A14 будет поставляться без зарядного блока в комплекте. Если эта информация верна, то данная модель будет самым дешёвым смартфоном Samsung, продающимся без зарядного устройства внутри коробки.

Galaxy A14 будет оснащён 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+, системой камер с основным модулем на 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки на 15 Вт.