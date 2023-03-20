Неприятная тенденция распространяется c флагманских смартфонов Samsung на бюджетные

15:29, 20 марта 2023
1 мин.
Неприятная тенденция распространяется c флагманских смартфонов Samsung на бюджетныеЭто касается зарядника
Недавно Apple перестала класть зарядное устройство в комплект со смартфоном. Как и следовало ожидать, производители Android-смартфонов стали вторить конкуренту. Сначала ЗУ пропали из коробок с флагманами, теперь же эта неприятная тенденция распространяется и на более доступные модели.
Фото: Sammobile
По словам инсайдера, Galaxy A14 будет поставляться без зарядного блока в комплекте. Если эта информация верна, то данная модель будет самым дешёвым смартфоном Samsung, продающимся без зарядного устройства внутри коробки.
Galaxy A14 будет оснащён 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+, системой камер с основным модулем на 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки на 15 Вт.