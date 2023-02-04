Телефоны
11:56, 04 февраля 2023
1 мин.

Нераспакованный iPhone первого поколения продадут на аукционе за десятки тысяч долларов

Он просто стоял на полке у девушки

iPhone 2007 года выпуска в целой упаковке был выставлен на аукционе в США по ожидаемой цене от 50 тысяч долларов.

Нераспакованный iPhone первого поколения продадут на аукционе за десятки тысяч долларов

Фото: Gizmochina

iPhone принадлежит Карен Грин, которая получила его в подарок от друзей в 2007 году. Тогда проблемы с совместимостью операторов связи не позволили девушке пользоваться гаджетом. С тех пор iPhone стоял на её полке.

Девушка попыталась продать устройство в 2019 году. Однако оценка iPhone в 5000 долларов не оправдала её ожиданий. Теперь Карен готова продать смартфон как минимум за 50 000 долларов. Грин надеется использовать выручку от аукциона для финансирования своего бизнеса.

Новости партнеров
Новости партнеров