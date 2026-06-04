Несмотря на большую батарею, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra станет тоньше

Для сравнения: текущий Galaxy Z Fold 7 имеет батарею на 4400 мА·ч и зарядку всего на 25 Вт. Ещё сюрприз в том, что более ёмкая батарея не сделает телефон тяжелее или толще. По слухам, вес останется около 215 граммов, а толщина — 4,1 мм в разложенном виде и 8,9 мм в сложенном.

У широкой модели (которой отдали название Galaxy Z Fold 8) прогнозируют батарею на 4800 мА·ч и такую же 45-ваттную зарядку.