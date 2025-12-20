Несмотря на название, Oppo Reno 15 Pro и Pro Max получат один процессор

Опубликовано 20 декабря 2025, 21:001 мин.
Несмотря на название, Oppo Reno 15 Pro и Pro Max получат один процессорТесты Geekbench раскрыли характеристики Oppo Reno 15 Pro и Pro Max
В сети появились подробности о смартфонах серии Oppo Reno 15. Модели Pro и Pro Max были замечены в базе Geekbench.
© Oppo
Согласно данным тестирования, оба смартфона работают на одном и том же процессоре MediaTek Dimensity 8450. Название чипа напрямую не указано, но его параметры совпадают с тем, который уже используется в модели Reno 14 Pro, пишут СМИ.
Обе модели оснащены 12 ГБ оперативной памяти и работают под управлением Android 16. В тестах Reno 15 Pro Max набрал около 1600 баллов в однопоточном режиме и чуть более 6100 баллов в многопоточном. Reno 15 Pro показал схожие результаты.
По предварительной информации, серия Oppo Reno 15 будет представлена глобально в январе 2026 года. В Китае линейка будет включать три модели: Reno 15c, Reno 15 и Reno 15 Pro.