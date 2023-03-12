Несмотря на обещание: Redmi 9C не получит обновление прошивки

12:55, 12 марта 2023
1 мин.
Несмотря на обещание: Redmi 9C не получит обновление прошивкиПридется брать новый телефон
Бюджетные устройства Redmi 9C и версия смартфона с NFC не получат обновление прошивки MIUI 13, передает XiaomiUI. Хотя ранее эта она была для них заявлена.
Фото: Xiaomi
В некоторых регионах, отмечает портал, смартфоны даже не получили обновление до MIUI 12.5. Теперь стало известно, что да – Redmi 9C и 9C NFC не получат обновление MIUI 13.
Так, внутренние тесты MIUI были остановлены уже давно, а аппаратное обеспечение “не на том уровне”, чтобы потянуть новенькую MIUI. Потому что они используют далеко не флагманский чип – Helio G35. Уже долгое время смартфоны не получали нового обновления
Устройства, которые не получат MIUI 13, также не получат обновление Android 12.