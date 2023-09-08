Несмотря на повышение цен, память у iPhone 15 Pro Max будет начинаться со 128 ГБ

Интересно, что в отчете говорится о том, что iPhone 15 Pro сохранит свою текущую цену в 999 долларов, а iPhone 15 Pro Max подорожает на 100 долларов и будет стоить 1199 долларов. Это противоречит некоторым более ранним сообщениям о том, что обе модели подорожают.

Несмотря на изменение цены, TrendForce предполагает, что максимальный объем памяти составит 1 ТБ, что противоречит предыдущим слухам о новой конфигурации iPhone 15 Pro с 2 ТБ. Кроме того, TrendForce отмечает, что модели iPhone 15 Pro будут оснащаться 8 ГБ оперативной памяти, что больше, чем 6 ГБ в iPhone 14 Pro.

Повышение цены некоторые объясняют тем, что в iPhone 15 Pro Max будут установлены титановый корпус и камера-перископ.

Официальное объявление Apple о ценах и технических характеристиках серии iPhone 15 ожидается на предстоящем мероприятии «Wonderlust».