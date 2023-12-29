Несмотря на санкции США, Huawei показал самый высокий рост продаж с 2020 года

Уходящий генеральный директор Кен Ху в своем последнем слове заявил, что Huawei успешно «перенесла бурю», а ее выручка выросла на 9% по сравнению с предыдущим годом и достигла 98,5 миллиарда долларов. Признавая наличие постоянных проблем, связанных с «технологическими ограничениями, торговыми барьерами и геополитическими препятствиями», Ху выразил оптимизм, заявив: «Мы почти вернулись на правильный путь».

Подъем Huawei в первую очередь обусловлен доминированием на внутреннем рынке. Не стоит забыть и о диверсификации: в условиях ограниченного доступа к американским компонентам Huawei переключилась на отечественные чипы и наладила партнерские отношения с альтернативными поставщиками.

Интересно, что в то время как в других отраслях наблюдались неблагоприятные тенденции, облачный бизнес Huawei сохранял здоровый рост, а телекоммуникационное подразделение оставалось стабильным. Кроме того, жизненно важные инфраструктурные проекты, такие как перенос основных функций на самостоятельно разработанную ERP-систему, позволили снизить зависимость от иностранных поставщиков, таких как SAP.

Заглядывая в будущее, Huawei планирует удвоить успех своих смартфонов, укрепить свое доминирующее положение в Китае и расширить сеть автомобильных партнеров в 2024 году.