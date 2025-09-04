Несмотря на тонкий корпус, Oppo Find X9 получит аккумулятор больше 7 000 мА·ч

По словам представителя Oppo, батарея Find X9 будет иметь ёмкость 7 025 мА·ч, что на более чем 1 000 мА·ч больше, чем у Find X8. При этом толщина смартфона составит 7,99 мм, а вес останется ниже 210 граммов. Для сравнения, Find X8 имел батарею 5 630 мА·ч и толщину 7,855 мм, а Find X8S+ — 6 000 мА·ч при 7,95 мм толщины.

Смартфон получит 6,59-дюймовый OLED-экран 1,5K с частотой обновления 120 Гц и ультразвуковым сканером отпечатка пальца. Внутренними вычислениями займётся Dimensity 9500, будет до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ памяти UFS 4.0. Смартфон выйдет на Android 16 с ColorOS 16 и поддержкой 80 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки.

Основная камера будет тройной: 50 МП Sony LYT-808 с OIS, 50 МП Samsung JN5 широкоугольная и 50 МП Samsung JN9 с 3x перископическим зумом и OIS. Фронтальная камера получит 50 МП.