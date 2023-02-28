Несмотря ни на что: Россия осталась в в топ-10 стран по продажам смартфонов

Так, Россия заняла восьмое место в рейтинге стран по продажам смартфонов. Всего в РФ было реализовано 2,3% выпущенных мировой промышленностью устройств. В 2021 году Россия занимала шестую строчку в этом рейтинге. Теперь страна уступила Японии (2,5%) и Мексике (2,8%). Первое место в 2022 году по-прежнему занимает Китай (24,1%). За ним следуют Индия (12,7%) и США (11,9%).

Аналитики отмечают, что с 2015 по 2022 год российский рынок вырос на треть. Однако надо понимать, что тогда смартфоны начали закупать по новому курсу доллара. Эксперты также объяснили, что снижение доли рынка стало следствием запрета поставок смартфонов Apple и Samsung в РФ. Помимо этого повлияло переключение интереса россиян на товары первой необходимости.