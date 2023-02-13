Нет, система на Samsung Galaxy S23 не занимает 60 ГБ памяти. Всё объяснили

Некоторые пользователи Galaxy S23 опубликовали скриншоты приложения «Мои файлы», показывающие, что операционная система (помеченная как «Система») потребляет 68 ГБ (или даже больше) на Galaxy S23 Ultra 512 ГБ.

Однако «Мои файлы» по ​​умолчанию объединяет пространство, занимаемое операционной системой, предустановленными приложениями и приложениями, установленными пользователем (и их данными) в разделе «Система». Если вы нажмёте значок «i» рядом с категорией «Приложения», «Мои файлы» запросит разрешение на доступ. После того, как вы предоставите это разрешение, будет отображаться реальный объём памяти, занимаемый операционной системой.

Кроме того, надо понимать, что когда вы покупаете жёсткий диск или твёрдотельный накопитель, вы не получаете полную объявленную ёмкость хранилища. Так, при покупке диска на 1 ТБ, вы получаете около 931 ГБ фактического пространства. Точно так же, когда вы покупаете устройство на 512 ГБ, вы получаете около 477 ГБ фактического пространства.

Для Galaxy S23 Ultra на 512 ГБ фактическая ёмкость хранилища составляет 477 ГБ. До заявленной ёмкости не хватает 35 ГБ. Samsung решила добавить недостающее пространство в раздел «Система». Следовательно, фактическое пространство для хранения системы (25 ГБ) и недостающая ёмкость хранилища (35 ГБ) объединены.