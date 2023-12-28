Нет смысла переплачивать? OnePlus 11 против Xiaomi 13 Ultra в сравнении камер

Нет смысла переплачивать? OnePlus 11 против Xiaomi 13 Ultra в сравнении камерКто делает всё-таки лучшие фото?
OnePlus 11 сравнили с Xiaomi 13 Ultra по качеству камер. Эксперт YouTube-канала The Tech Phenomena сравнил снимки, сделанные на оба смартфона. В том числе дневные и ночные фото.
OnePlus 11 — это, возможно, лучший флагман за свою цену в 2023 году. Но насколько он хорошо в плане фото по сравнению с Xiaomi 13 Ultra?
На дневных снимках разница между смартфонами видна в обработке. И цвета в целом получаются лучше у Xiaomi. Однако HDR работает у этого смартфона плохо по сравнению с OnePlus 11, поэтому солнце на фото получается засвеченным.
Что касается зума, то при использовании 3-кратного и 5-кратного OnePlus уже не может конкурировать с Xiaomi вообще. Поэтому если вы ищете универсальную камеру, то это будет камера Xiaomi 13 Ultra.
При съёмке в высоком разрешении (50 МП в обоих случаях) справляется заметно лучше с обработкой вновь Xiaomi 13 Ultra.
Селфи-фото днём выходят практически одинаковыми на обоих смартфонах. В ночное время портретные снимки чуть лучше получаются на OnePlus, а в дневное — то на Xiaomi, то на OnePlus.
Вывод
У Xiaomi 13 Ultra в целом есть проблемы с HDR на дневных снимках и качеством портретных снимков, сделанных ночью. В остальном этот смартфон довольно хорош. Что касается OnePlus 11, то камера у него работает стабильнее по сравнению с Xiaomi.