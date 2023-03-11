Нет, в 2023 г. снова не будет удешевлённого Samsung Galaxy S23 FE

11:05, 11 марта 2023
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Нет, в 2023 г. снова не будет удешевлённого Samsung Galaxy S23 FEВозможно, он не выйдет никогда
Ранее появился слух, что Samsung может выпустить следующий смартфон Fan Edition во второй половине 2023 года. Однако теперь стало ясно, что никаких оснований у этой информации нет. Похоже, что мы не увидим Galaxy S23 FE.
Фото: Samsung
Как пишет надёжный инсайдер @rquandt, «вряд ли в этом году появится S23 FE».
В прошлом году модель Galaxy S22 FE так и не вышла. Сообщалось, что причиной тому мог стать дефицит чипов. Пока неясно, решила ли Samsung в принципе отказаться от серии Fan Edition или это временный перерыв.