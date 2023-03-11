Нет, в 2023 г. снова не будет удешевлённого Samsung Galaxy S23 FE

Как пишет надёжный инсайдер @rquandt, «вряд ли в этом году появится S23 FE».

В прошлом году модель Galaxy S22 FE так и не вышла. Сообщалось, что причиной тому мог стать дефицит чипов. Пока неясно, решила ли Samsung в принципе отказаться от серии Fan Edition или это временный перерыв.