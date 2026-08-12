Телефоны
Опубликовано 12 августа 2026, 22:03
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Нет, юбилейный стеклянный iPhone не отменили

Несмотря на слухи
Несмотря на недавние сообщения об отмене, Apple по-прежнему работает над специальным iPhone со стеклянным дизайном к 20-летию смартфона. По крайней мере такой информацией делится авторитетный инсайдер.
Нет, юбилейный стеклянный iPhone не отменили

© Ferra.ru

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, планы компании не изменились. Юбилейные модели, которые предположительно назовут iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max, выйдут в 2027 году. Они получат большое количество стекла в дизайне, передняя и задняя панели будут изогнутыми по краям. Соединять их будет тонкая металлическая рамка.

Внутри компании этим устройствам дали кодовые имена V73 и V74. Гурман также рассказал, что Apple рассматривала ещё более смелый вариант с практически полностью стеклянным корпусом, но отказалась от него. Слишком сложно для производства.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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