Нет, юбилейный стеклянный iPhone не отменили

Опубликовано 12 августа 2026, 22:031 мин.
Нет, юбилейный стеклянный iPhone не отменилиНесмотря на слухи
Несмотря на недавние сообщения об отмене, Apple по-прежнему работает над специальным iPhone со стеклянным дизайном к 20-летию смартфона. По крайней мере такой информацией делится авторитетный инсайдер.
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По данным Марка Гурмана из Bloomberg, планы компании не изменились. Юбилейные модели, которые предположительно назовут iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max, выйдут в 2027 году. Они получат большое количество стекла в дизайне, передняя и задняя панели будут изогнутыми по краям. Соединять их будет тонкая металлическая рамка.
Внутри компании этим устройствам дали кодовые имена V73 и V74. Гурман также рассказал, что Apple рассматривала ещё более смелый вариант с практически полностью стеклянным корпусом, но отказалась от него. Слишком сложно для производства.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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