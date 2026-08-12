Нет, юбилейный стеклянный iPhone не отменили

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, планы компании не изменились. Юбилейные модели, которые предположительно назовут iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max, выйдут в 2027 году. Они получат большое количество стекла в дизайне, передняя и задняя панели будут изогнутыми по краям. Соединять их будет тонкая металлическая рамка.

Внутри компании этим устройствам дали кодовые имена V73 и V74. Гурман также рассказал, что Apple рассматривала ещё более смелый вариант с практически полностью стеклянным корпусом, но отказалась от него. Слишком сложно для производства.