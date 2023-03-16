Неудобное сравнение? Samsung Galaxy S23 Ultra против S21 Ultra

Ведущий YouTube-канала SuperSaf рассказал, чем на самом деле отличаются друг от друга Samsung Galaxy S21 Ultra и S23 Ultra и многое ли вообще изменилось. Есть ли вообще смысл менять S21 Ultra на новинку?

По габаритам S23 Ultra немного больше предшественника и весит тоже чуть больше: 234 г против 228 г. У обоих смартфонов есть защита от воды по стандарту IP68. Стекло немного прочнее установлено на S23 Ultra по сравнению с S21 Ultra.

В обоих случаях вы получаете потрясающий дисплей. Разница между устройствами заключается в том, что пиковая яркость (1750 нит против 1500 нит) стала больше у новой модели. Также S23 Ultra может похвастаться частотой обновления от 1 до 120 Гц (у S21 Ultra - от 10 до 120 Гц).

Камеры у смартфонов - похожие. Это фронтальный объектив (S21 Ultra - 40 МП, S23 Ultra - 12 МП), основная камера (108 МП у S21 Ultra и 200 МП у S23 Ultra), ультраширокоугольная (12 МП в обоих случаях), телефотообъектив и перископический объектив (по 10 МП у обоих смартфонов).

В целом S23 Ultra превосходил S21 Ultra при слабом освещении и в режиме портрета (если говорить о фронталке). Что касается основных объективов, то у S23 Ultra лучше динамический диапазон по сравнению с предшественником, он меньше времени тратит на съёмку ночью и даёт больше деталей.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.