Неудобное сравнение? Samsung Galaxy S23 Ultra против S21 Ultra

Неудобное сравнение? Samsung Galaxy S23 Ultra против S21 UltraНамного ли стало лучше?
В одном из выпусков на YouTube-канале SuperSaf сравнили по характеристикам и в реальной работе две модели Samsung серии S: Galaxy S21 Ultra и Galaxy S23 Ultra. Многое ли изменилось в новом смартфоне по сравнению с предшественником?
Фото: SuperSaf
Ведущий YouTube-канала SuperSaf рассказал, чем на самом деле отличаются друг от друга Samsung Galaxy S21 Ultra и S23 Ultra и многое ли вообще изменилось. Есть ли вообще смысл менять S21 Ultra на новинку?
По габаритам S23 Ultra немного больше предшественника и весит тоже чуть больше: 234 г против 228 г. У обоих смартфонов есть защита от воды по стандарту IP68. Стекло немного прочнее установлено на S23 Ultra по сравнению с S21 Ultra.
В обоих случаях вы получаете потрясающий дисплей. Разница между устройствами заключается в том, что пиковая яркость (1750 нит против 1500 нит) стала больше у новой модели. Также S23 Ultra может похвастаться частотой обновления от 1 до 120 Гц (у S21 Ultra - от 10 до 120 Гц).
Камеры у смартфонов - похожие. Это фронтальный объектив (S21 Ultra - 40 МП, S23 Ultra - 12 МП), основная камера (108 МП у S21 Ultra и 200 МП у S23 Ultra), ультраширокоугольная (12 МП в обоих случаях), телефотообъектив и перископический объектив (по 10 МП у обоих смартфонов).
В целом S23 Ultra превосходил S21 Ultra при слабом освещении и в режиме портрета (если говорить о фронталке). Что касается основных объективов, то у S23 Ultra лучше динамический диапазон по сравнению с предшественником, он меньше времени тратит на съёмку ночью и даёт больше деталей.
С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.
В плане видео S23 Ultra стал заметно лучше по сравнению с S21 Ultra. Это видно при съёмке ночью. Также S23 Ultra может записывать видео в 8К 30 к/с и имеет улучшенный режим портрета (съёмка с размытием заднего фона). Лучше у новинки работает и стабилизация. Присутствует у S23 Ultra даже режим астрофото.
На S21 Ultra мог стоять один из следующих процессоров: Snapdragon 888 5G (для США) или Exynos 2100. S23 Ultra оснащён новейшим Snapdragon 8 Gen 2. И новая модель действительно превосходит старую по скорости работы как в играх, так и при повседневном использовании.
Хотя объём аккумулятора в обоих случаях составляет 5000 мА*ч, дольше работает Samsung Galaxy S23 Ultra. Время работы у него примерно на 20-25% больше.
В плане мощности зарядки изменилось всё не слишком сильно. S21 Ultra поддерживает максимум 25-ваттную зарядку, тогда как S23 Ultra - 45-ваттную.
Максимальный объём постоянной памяти у S21 Ultra - 512 ГБ, у S23 Ultra - 1 ТБ. Причём расширить память нельзя ни в том, ни в другом случае.
Вывод
Если у вас уже есть S21 Ultra, то поменять его на S23 Ultra может быть хорошим решением. Но лишь в том случае, если вам нужны какие-то новые функции, более мощный процессор.