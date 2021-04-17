Невыпущенный смартфон-рулон LG внезапно получил сертификацию NFC

К сожалению, о футуристическом смартфоне известно слишком мало подробностей. Можно быть уверенным только в том факте, что LG собиралась использовать в нём гибкий OLED-дисплей, разработанный BOE.

Скорее всего, смартфон-рулон LG так и не выйдет на рынок. Возможно, мы ещё увидим прототипы устройства, благодаря инсайдерам.