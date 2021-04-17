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Сегодня в 17:59
Невыпущенный смартфон-рулон LG внезапно получил сертификацию NFC
Но на рынок, скорее всего, не выйдет
Недавно LG объявила о том, что закрывает своё подразделение по выпуску смартфонов. Однако в сети сегодня обнаружили сертификацию NFC для смартфона-рулона LG под модельным номером LM-R910N.
Устройство с гибким экраном компания представила на выставке CES 2021. Судя по всему, модель LM-R910VM продвинулась в разработке довольно далеко. Достаточно далеко, чтобы LG начала заполнять заявки на получение различных разрешений перед выпуском смартфона на рынок. Сертификация NFC датирована 5 января.
К сожалению, о футуристическом смартфоне известно слишком мало подробностей. Можно быть уверенным только в том факте, что LG собиралась использовать в нём гибкий OLED-дисплей, разработанный BOE.
Скорее всего, смартфон-рулон LG так и не выйдет на рынок. Возможно, мы ещё увидим прототипы устройства, благодаря инсайдерам.