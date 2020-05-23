Невышедшая версия операционной системы iPhone оказалась у хакеров и блогеров ещё в феврале

По информации издания Vice, исследователи безопасности, хакеры и блогеры получили доступ к ранней версии iOS 14 раньше, чем все думали. Журналисты полагают, что это мог быть первый такой случай, когда ОС попала в руки третьим лицам так задолго до анонса.

Итак, согласно существующим утечкам, известно, что в iOS 14 будет новое фитнес-приложение, API для стилуса, обновлённый iMessage, домашний экран и др. Впрочем, это ещё не значит, что данные опции будут включены в финальную сборку ОС.

Отметим, релиз iOS 14, скорее всего, состоится осенью.