Телефоны
Сегодня 14:20
Невышедшая версия операционной системы iPhone оказалась у хакеров и блогеров ещё в феврале
Это и могло быть причиной утечек
СМИ сообщили, что невышедшая версия операционной системы iPhone — iOS 14 — оказалась у хакеров и блогеров ещё в феврале. Возможно, именно благодаря этому в сети появлялись утечки о системе.
По информации издания Vice, исследователи безопасности, хакеры и блогеры получили доступ к ранней версии iOS 14 раньше, чем все думали. Журналисты полагают, что это мог быть первый такой случай, когда ОС попала в руки третьим лицам так задолго до анонса.
Итак, согласно существующим утечкам, известно, что в iOS 14 будет новое фитнес-приложение, API для стилуса, обновлённый iMessage, домашний экран и др. Впрочем, это ещё не значит, что данные опции будут включены в финальную сборку ОС.
Отметим, релиз iOS 14, скорее всего, состоится осенью.